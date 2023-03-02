- В Казахстане стартовал приём заявок от молодёжи на льготный микрокредит 05:43 174
- Зарегистрировать ОСИ в Казахстане теперь можно в один клик 04:17 265
- Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы 03:18 483
- Следователь из Караганды стала чемпионкой Азии по джиу-джитсу 02:30 367
- Какой погоды ждать казахстанцам в марте 01:41 424
- TikTok вводит ограничения для детей и подростков 00:38 523
- Хакеры требовали выкуп в биткоинах от казахстанской госкомпании 01.03.2023 541
- Били и держали удар: о чём дискутировали партии на дебатах 01.03.2023 413
- Тело младенца нашли в реке в Алматы 01.03.2023 509
- Дороги перекрыли в трёх областях Казахстана 01.03.2023 450
- ЕС не вносил Казахстан в "чёрный список" - заявление представительства Союза в Казахстане 01.03.2023 445
- Дисквалифицированный за допинг Бауыржан Исламхан стал игроком "Ордабасы" 01.03.2023 555
- Крупный энергетический проект реализуют компании из Саудовской Аравии в Казахстане 01.03.2023 498
- Теледебаты: что политические партии обещают казахстанцам 01.03.2023 610
- У преступной группы в ЗКО изъяли тысячи рогов сайги 01.03.2023 410
- В Казахстане начались предвыборные дебаты политических партий 01.03.2023 475
- Выборы-2023: кандидаты в депутаты озвучили проблемы, с которыми хотят бороться 01.03.2023 509
- Исторический центр Казахстана может потерять свой облик 01.03.2023 639
- На смену волнам тепла придут морозы в Казахстане 01.03.2023 575
- День благодарности: посетителей кинотеатра чуть не довели до слёз в Астане 01.03.2023 714
- Давку у автоЦОНа устроили жители Мангистауской области 01.03.2023 394
- "Казахстану нужен механизм компенсаций от влияния антироссийских санкций" - эксперт о визите Блинкена 01.03.2023 502
- Анатолию Кашпировскому спасли жизнь в Шымкенте 01.03.2023 1039
- Под видом отпускных выплат из КТЖ похитили 82 миллиона тенге 01.03.2023 559
- КТЖ построит терминал в порту Китая 01.03.2023 497
- Численность населения Казахстана приблизилась к 20 миллионам 01.03.2023 590
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 600
- Пистолет изъяли у студента в Алматы 01.03.2023 495
- Суд обязал министерство выплатить олимпийцу Уланову 45 тысяч долларов 01.03.2023 834
- Павлодарец задержан по подозрению в размещении фейковых объявлений о сдаче квартиры 01.03.2023 657
- Более тридцати интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане 01.03.2023 521
- Приём Блинкена: визит госсека США в Казахстан прокомментировал китаевед 01.03.2023 1135
- Туристский взнос в Казахстане сделают фиксированным 01.03.2023 659
- Стали известны имена обладателей стипендии "Болашак" 01.03.2023 674
- Президентские выборы в Турции: Эрдоган назвал дату 01.03.2023 695
- Мобильное приложение будет предупреждать казахстанцев о возможном землетрясении 01.03.2023 471
- Информацию об отсрочке и освобождении от армии начнут рассылать по SMS 01.03.2023 713
- Bereke bank прекратит обслуживание карт "Мир" российского "Сбербанка" с 6 марта 01.03.2023 564
- Снижение инфляции в Казахстане до 9-12% обещает Нацбанк 01.03.2023 522
- Катастрофа в Греции: число погибших выросло, в стране объявлен траур 01.03.2023 900
- Казахстанская теннисистка Ева Корышева попала в ТОП-50 лучших игроков Европы 01.03.2023 550
- Репчатый лук и помидоры дорожают в Казахстане 01.03.2023 595
- Стадо сайгаков засняли рядом с Астаной 01.03.2023 850
- В День благодарности астанчане возложили цветы к мемориалу в честь медработников 01.03.2023 557
- В Казахстане перестанут высылать беженцев на родину, если там им угрожает опасность 01.03.2023 802
- Похищение человека предотвратили в Алматы 01.03.2023 547
- Fashion-сегмент - лидер казахстанского онлайн-рынка 01.03.2023 511
- Почему тенге укрепился к доллару в феврале, объяснили в Нацбанке 01.03.2023 545
- Казахстанский школьник создал робота-спасателя 01.03.2023 457
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 931
- Контрабанду табачных изделий пресекли на таможне в Жамбылской области 01.03.2023 569
- Казахстан вошёл в топ-5 стран с самыми низкими ценами на хлеб 01.03.2023 573
- Награда герою: вернувшемуся из Турции казахстанскому спасателю вручили медаль 01.03.2023 771
- Казахстанцы стали пить больше нелегального алкоголя 01.03.2023 562
- Дмитрий Макеев стал заместителем главы "КазМунайГаза" 01.03.2023 853
- Девушку с инвалидностью выселили из госжилья в Таразе 01.03.2023 922
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 752
- Герои среди нас ежедневно совершают благие дела - Дархан Кыдырали 01.03.2023 653
- Энтони Блинкен опубликовал твит на казахском языке 01.03.2023 628
- Сколько в Казахстане бизнесменов с миллионными доходами 01.03.2023 788
- "Всю кровь выпью": аким Павлодарской области дал напутствие подчинённым в борьбе с гнусом 01.03.2023 721
- Все дороги из Астаны закрыли для движения из-за ухудшения погоды 01.03.2023 647
- "Вашингтон "решительно поддерживает" и политические реформы Токаева" — эксперт о приезде Блинкена в Казахстан 01.03.2023 706
- Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за тёплый приём 01.03.2023 638
- Жансая Абдумалик рассказала, когда завершит профессиональную карьеру 01.03.2023 646
- В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Погибли 26 человек, десятки пострадали 01.03.2023 664
- В нефтегазовой отрасли Казахстана сократят около 800 избыточных требований 01.03.2023 597
- Президент поздравил казахстанцев с Днём благодарности 01.03.2023 636
- Мужчина пожарил шашлык на балконе жилого дома в Актау 01.03.2023 723
- Астана вошла в топ-21 интеллектуальных городов мира 01.03.2023 726
- Данияр Елеусинов разоблачил конфликт Серика Сапиева с борцом 01.03.2023 3683
- В метро Мексики транслируют выступление Димаша Кудайбергена в честь Наурыза 01.03.2023 754
- В Павлодарской области девочка ушла из дома после замечания от родителей 01.03.2023 921
- Казахстанская студентка будет создавать сумки в форме юрты с Louis Vuitton 01.03.2023 888
- Алихан Смаилов назвал причины высокой смертности от онкологии в Казахстане 01.03.2023 847
- Родственники обвиняют врачей в смерти 24-летней девушки в Уральске 01.03.2023 1764
- Из-за аварии на водохранилице астанчане остались без воды 01.03.2023 845
- В Атырау может закрыться единственный завод по производству медицинских шприцев 28.02.2023 1175
- Республиканский форум "Ауыл аманаты - Бабалар аманаты" прошел в Актюбинской области 28.02.2023 944
- Хиджама-центр в Атырау закроют после скандального видео с младенцем 28.02.2023 771
В Казахстане стартовал приём заявок от молодёжи на льготный микрокредит
В Казахстане с 1 марта 2023 года начался приём документов от молодёжи на получение льготных микрокредитов под 2,5% годовых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Всего в течение 2023 года планируется выдать 5 796 микрокредитов.
Микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 до 35 лет при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более пяти лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО "Аграрная кредитная корпорация".
Размер микрокредита может составлять до пяти миллионов тенге, а максимальный срок участия – от пяти лет (на любые цели) до семи лет (для проектов в сфере животноводства).
Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% процентов годовых.
Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.
Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве него принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.). Для подачи заявки необходимо сдать пакет документов в филиал АО "Аграрная кредитная корпорация".
Необходимый перечень документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- бизнес-план по проекту;
- справка из обслуживающего банка о наличии счета;
- справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);
- документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;
- отчёт об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;
- документы по залогодателю и залоговому обеспечению.
Микрокредиты выдаются на любые цели за исключением:
- приобретения, строительства или ремонта жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретения земельных участков (с любым целевым назначением);
- приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);
- производства или приобретения оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
- организации и (или) развития игорного бизнеса;
- деятельности, связанной с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Казахстана;
- выпуска подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства, а также приобретение табачной и\или алкогольной продукции;
- погашения кредиторской задолженности;
- личных потребительских целей, не связанных с ведением бизнеса.
Микрокредиты выдаются на основании решения специальной комиссии, на заседаниях которой претенденты презентуют свои бизнес-проекты.
Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно и на основе чётких критериев оценки проработанности проекта, который должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным, общественно значимым, жизнеспособным, с чётким планом действий.
В настоящее время заявки на получение микрокредитов принимаются в следующих регионах: Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жетысу, Абай, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях и в Астане. В остальных регионах приём заявок начнется в ближайшее время, о чём будет сообщено дополнительно.
Адреса филиалов Аграрной кредитной корпорации указаны на сайте компании.
-
Trend news
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 600
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 928
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 750
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 2854
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1542
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1203
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 4849
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2234
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1342
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1521
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11526
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1637
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10131
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14075
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1573
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2808
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1157
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6850
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16052
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24115
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2806
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1670
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3507
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1862
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2081
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41642
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1599
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3097
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5204
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10771
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2436
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27008
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3231
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3737
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1795
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4636
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38499
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3022
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1990
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3010
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3211
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19519
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3312
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8146
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37622
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2713
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2923
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14122
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8381
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4157
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2835
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120274
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3912
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3586
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4608
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2684
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7937
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9696
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6807
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3299
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13584
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58491
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3432
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3406
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5430
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2767
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3704
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3561
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16896
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6591
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32121
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3717
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4368
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4306
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 73188
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 23121
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 25106
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4782
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 7179
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9639
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1695
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1327
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1653
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1654
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1802
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1678
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1646
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2055
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1751
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1919
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2082
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2687
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2479
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2142
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2113
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2074
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2292
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2128
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2884
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2675
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2842
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2448
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2631
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2805
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2917
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3307
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3080
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2984
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3134
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3433
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3135
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3050
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3012
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2929
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3128
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3269
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3197
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3255
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3335
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3094
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4856
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3336
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3395
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3248
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3154
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3288
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3359
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3440
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3101
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3363
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3273
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3380
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3476
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3837
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3485
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3677
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3306
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3939
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3792
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5087
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3974
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3885
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4983
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3998
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4535
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4185
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4461
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4747
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4621
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4602
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4497
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4252
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4552
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4579
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4551
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4598
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4886
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4783
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 5028
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 5194