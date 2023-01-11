В Казахстане стартовал приём заявок на присуждение стипендии "Болашак"

В Казахстане стартовал приём заявок на присуждение международной образовательной стипендии "Болашак" по новым правилам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования.

В 2023 году прием документов проводится в четыре этапа: с 9 января по 27 января; с 3 апреля по 28 апреля; с 5 июня по 7 июля; с 17 июля по 15 сентября.

Конкурсный отбор пройдёт с 20 января по 31 декабря. Заявки принимаются через портал государственных услуг Egov.kz.

По данным министерства науки и высшего образования, в этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 395 стипендий, по программам докторантуры – 50 стипендий, для прохождения стажировок – 110 стипендий. В перечне рекомендованных вузов 236 университетов из 27 стран мира, а в список приоритетных внесены 262 специальности.

В 2023 году в соответствии с поручением президента утверждена квотная категория "инжнерно-технические работники". Также введена льготная категория для медицинских работников.

"Претенденты квотных категорий могут пройти бесплатную языковую подготовку, им также не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение после присуждения стипендии из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы", - уточнили в ведомстве.

Ранее в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" на льготных условиях могли принять участие только претенденты из сельской местности.