Заявки принимаются в рабочие дни с 5 по 31 марта включительно на портале Баспана маркет (otbasybank.kz), передаёт BaigeNews.kz.

В первую минуту старта было подано 154 заявки, а за первые три часа уже 3 100 человек успели онлайн подать заявку. Из них 268 заявок были успешно приняты банком.

Столица вошла в топ пять городов и регионов, выбранных для покупки жилья наряду с Алматы, Актобе, Уральском и Карагандой.

Самым первым заявку подал 24-летний житель Кызылорды. А самым молодым казахстанцем, подавшим заявку, стал 20-летний астанчанин Альтаир. Он совмещает учебу с работой. Молодой житель столицы самостоятельно накопил на депозите 2 млн тенге и с нетерпением ждал старта приема заявок. Студент мечтает купить квартиру в столице и жить отдельно от родителей.

В программе "Наурыз" могут принять участие все казахстанцы. Это и представители социально-уязвимых слоев населения, состоящие в очереди на жилье, работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики Отбасы банка, жители моногородов, районных центров и сел.

Чтобы подать заявку и стать участником программы "Наурыз", нужно выполнить следующие шаги:

Открыть депозит в Отбасы банке (в случае его отсутствия). Важно, что срок депозита значения не имеет. Иметь на сберегательном счете в Отбасы банке минимум 2 млн тенге. Сумму можно внести единовременно перед подачей заявления на участие в программе; Пройти проверку на отсутствие у участника программы и членов его семьи в собственности жилища в течение последних 5 лет. Члены семьи – это муж, жена и их несовершеннолетние дети. Если человек не состоит в браке, то отсутствие жилища проверяется только у него. Родителей совершеннолетних казахстанцев не проверяют на наличие жилища; Обеспечить наличие официального дохода, в течение последних 6 месяцев.

В 2024 году по программе "Наурыз" и "Отау" порядка 10 тысяч казахстанцев отметили новоселье. Для финансирования программы "Наурыз" Отбасы банк впервые выпустил социальные облигации на общую сумму 209,9 млрд тенге. Вырученные средства помогли казахстанцам по доступным условиям стать обладателями собственного жилья. За этот важный социальный вклад KASE признала нас лидером рынка ESG-облигаций.

"По сниженной ставке 7% (ГЭСВ от 7,1 до 9,6%) по программе "Наурыз" собственниками жилья в том числе стали и 3 560 очередников. Это люди с инвалидностью 1 и 2 группы, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, казахстанцы, которые стояли в очереди на жилье по категории "дети-сироты", неполные семьи, работники бюджетных организаций, военнослужащие, - отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Условия программы "Наурыз":

первоначальный взнос: от 10% при покупке первичного жилья в чистовой отделке и от 20% при покупке первичного жилья в черновой отделке или на вторичном рынке;

ставка по кредиту для социально-уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье - 7% (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%);

ставка по кредиту для всех категорий граждан - 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%);

срок кредита до 19 лет.

По покупке жилья в рамках программы "Наурыз" предлагаются следующие условия:

первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК и инструмента страхования;

вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах, но не более 30% от общего объема выделенных средств в год.

Максимальная сумма займа:

для Алматы и Астаны – до 36 млн тенге .

. для остальных регионов – до 30 млн тенге.

Также в рамках одного кредита можно будет взять деньги на ремонт приобретенного первичного жилья. Сумма займа на ремонт не должна превышать 20% от общей суммы кредита на покупку жилья.

Первичное жилье участник программы сможет выбрать, забронировать и купить на портале Баспана маркет (otbasybank.kz). Данная опция призвана не допустить искусственного роста цен на жилье на фоне старта жилищной программы.

Перед размещением на данной платформе, каждый объект проходит процесс согласования стоимости на основании текущих рыночных цен на жилье. Если она соответствует рынку, то с застройщиком данного объекта заключается соглашение о реализации данного жилья с фиксированием цены за 1 кв. метр.

На данный момент на платформе для выбора представлено около 1000 объектов на 20 075 квартир.