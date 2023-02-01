В Казахстане стартовал прием заявок на субсидирование АПК

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В Казахстане в полной мере заработала "Единая государственная информационная система субсидирования АПК", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК. В министерстве заверяют, что все технические нюансы приведены в соответствие, и портал готов принимать заявки от сельхозтоваропроизводителей.

К слову, ЕГИСС разработана в качестве альтернативы для фермеров при оформлении заявок на субсидирование. Единая точка подачи заявок, обработки и получения субсидий действует на веб-портале gosagro.kz. Система полностью автоматизирована и позволяет оказывать услуги на бесплатной основе.

"Благодаря ЕГИСС у фермеров отпадает необходимость предоставления дополнительных справок для подтверждения целесообразности получения субсидий, поскольку требуемая информация интегрирована с другими госинформсистемами в том числе данные по земельным участкам, сельхозживотным, технике и спецтранспорте, сведения о членах кооперативов, а также "карта полей". В части инвестсубсидий начаты работы по интеграции с информационной системой "E-ПСД", для получения данных о проведении государственной экспертизы в строительстве", - сообщили в пресс-службе.

Единая информсистема субсидирования работает по принципу "Листа ожидания", с присвоением порядкового номера заявке, не зависимо от наличия бюджета. Бюджет будет распределяться только по очередности заявок в "Листе ожидания", без дополнительных действий со стороны фермера.

Таким образом данный подход обеспечит прозрачность распределения средств и исключит человеческий фактор при выплате субсидий. Заявка, поступившая в "Лист ожидания", считается одобренной и ждет только соответствующего финансирования.

Со своей стороны министерство сельского хозяйства прилагает все усилия для предоставления пользователям удобного сервиса. Все возникающие ошибки и предложения отрабатываются в кратчайшие сроки.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в колл-центр по номеру телефона +7(7172) 67-71-17, либо на электронную почту: gosagro@minagri.gov.kz, а также посредством телеграмм: https://t.me/gosagrokz.

С учетом того, что система является новой, ежедневно, каждые два часа проводятся онлайн-демонстрации по всем направлениям субсидирования. Где каждый услугополучатель может в режиме реального времени подавать заявку вместе с разработчиками. В таком формате портал будет работать весь февраль.

Вместе с тем согласно действующим правилам субсидирования установлены сроки начала принятия заявок от фермеров. Основные заявки открыты с 1 февраля текущего года.