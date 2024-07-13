В Казахстане стартовал прием заявок на государственные гранты в вузы

В Казахстане стартовал прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Заявление для участия в конкурсе возможно будет подать c 13 по 24 июля 2024 года через приёмные комиссии вузов и организаций послевузовского образования, а также онлайн через портал "Электронного правительства".

"Всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе, на обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан - 3903 грантов. Также для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов, в том числе для выходцев из Атырауской области – 1500 грантов, Мангистауской – 2000, Туркестанской – 600, Абайской – 300, г. Шымкент – 300, Жетысуской – 300, Улытауской – 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", — говорится в сообщении.

Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс.