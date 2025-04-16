С 26 марта в южных и западных регионах Казахстана официально начался пожароопасный сезон. В северных и центральных областях он стартовал 7 апреля, а в восточном регионе — с 14 апреля. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, для недопущения масштабных лесных пожаров Министерство экологии совместно с другими госорганами усиливает меры безопасности и оснащает лесные хозяйства необходимой техникой.

"На сегодняшний день уже поставлено 136 малых лесных пожарных комплексов и 60 тракторов. До конца июня ожидается поступление ещё 166 пожарных машин, 27 комплексов и 15 тракторов", — отметил Шарбиев.

Акиматы областей также подключились к подготовке: в 2024 году из местных бюджетов на оснащение лесхозов выделено 6,3 млрд тенге. Планируется приобрести 186 пожарных машин, столько же малых комплексов и 247 тракторов. Все эти меры позволят обновить техническую базу в 11 наиболее подверженных лесным пожарам регионах страны.

Вице-министр подчеркнул, что анализ пожаров прошлых лет показывает: основными причинами возгораний остаются переход огня со степей и сухие грозы. Распространению пожаров способствуют отдалённость лесов, труднодоступная местность и отсутствие дорожной инфраструктуры.

"В связи с этим акиматам областей необходимо принять исчерпывающие меры по предупреждению и ликвидации степных пожаров, а также привести силы и средства лесхозов в полную боевую готовность. По прогнозу Казгидромета, лето текущего года будет аномально жарким. Это требует особого внимания к обеспечению пожарной безопасности в лесах", — заявил Шарбиев.

Кроме того, продолжается внедрение систем раннего обнаружения лесных пожаров. В лесном резервате "Ертыс орманы" благодаря таким системам средняя площадь одного пожара снизилась с 11,6 гектара в 2023 году до 0,1 гектара.