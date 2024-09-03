В Казахстане стартовал конный марафон "Ұлы дала жорығы"

Сегодня, 3 сентября, в Казахстане стартовал международный марафон-байге "Ұлы дала жорығы", передаёт BaigeNews.

Маршрут проходит от поселения Ботай в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области до Астаны и составляет 500 километров. В соревновании участвуют 8 команд из зарубежных стран и 9 казахстанских команд.

Секретарь партии "Amanat" Ержан Жылкыбаев на церемонии открытия марафона-байге зачитал поздравительное письмо от Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председателя партии "Amanat" Ерлана Кошанова. В письме говорится: "Праздник кочевников на просторах Великой степи начинается с этого марафона-байге "Ұлы дала жорығы".

В соревновании принимают участие команды из Южно-Африканской Республики, Ирана, Турции, Кыргызстана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Татарстана и Венгрии. Честь страны защищают команды из Мангыстауской области (две команды), области Жетысу, города Алматы, Жамбылской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей.

Впервые в этом соревновании участвуют две команды девушек из Казахстана: команда "Суын" из Мангыстауской области и команда "Томирис" из Акмолинской области. Девушки из Акмолинской области уже имеют опыт участия в республиканских марафонах-байге.

Организаторы международного марафона-байге "Ұлы дала жорығы" уделили особое внимание казахским породам лошадей. В соревнованиях участвуют породы Адай, Найман, Көшім, Әулие ата, Костанай и Жетысу.

Президент Ассоциации национального спорта Исламбек Салжанов в своем выступлении отметил важность того, что марафон-байге начинается именно с Ботая, который является колыбелью цивилизации. "Ботай – это место, где впервые приручили лошадь и поэтому это историческое место важно для всех участников", – сказал он.

Международный марафон-байге "Ұлы дала жорығы" стал началом 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане. Напомним, что Республиканская федерация конного спорта "JORYQ" входит в состав Ассоциации национального спорта Казахстана. В ассоциацию также входят федерации "Көкпар", "Бәйге", "Стрельба из традиционного лука", "Теңге ілу", "Аударыспақ", "Жамбы ату", "Құсбегілік", "Асық ату" и другие.

Отметим, что 8-13 сентября в Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, в которых примут участие более 2000 спортсменов из 89 стран. В рамках Всемирных игр кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.