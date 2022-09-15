В Казахстане стало больше подростков, поступивших по грантам в колледжи

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В Казахстане увеличилось количество детей из социально-уязвимых категорий, поступивших по грантам в колледжи, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.

В этом году обучение начали 75 тысяч таких студентов, это на 25 тысяч человек больше, чем годом ранее.

Количество поступивших выросло благодаря расширению перечня квот. При этом 1 101 новый учащийся – студент с особыми образовательными потребностями.

В этом году выделено рекордное количество грантов – 125 тысяч.

"Расширен перечень квот для желающих обучиться бесплатно. Добавлено пять процентов квот для детей из многодетных семей, по одному проценту – для детей из числа неполных семей, из семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями", - сообщили в ведомстве.

Всего в казахстанские колледжи в этом году поступили 183 тысяч студентов. Наиболее популярными направлениями стали - "Строительство", "Образование", "Туризм", "Гостиничный бизнес".