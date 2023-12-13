В Казахстане стало больше бедных
Сегодня, 17:30
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Сегодня, 17:30Сегодня, 17:30
195Фото: Baigenews.kz
Доходы более 1,1 млн казахстанцев ниже прожиточного минимума. Такие данные приводит Первое кредитное бюро, передаёт BaigeNews.kz.
Численность казахстанцев с доходами ниже прожиточного минимума побила многолетний рекорд.
"В третьем квартале 2023 года показатель вырос на 9% по сравнению со вторым кварталом и превысил 1,1 млн человек.
Уровень бедности вырос до 5,6%. Выше показатель последний раз был в пандемийный кризис: 5,7% в третьем квартале 2020 года", - говорится в сообщении.
При этом, по регионам заметнее всего уровень бедности вырос в Жетыcу и в Туркестанской областях.
Между тем, в Карагандинской области зафиксировано меньше всего бедных людей. Регион встал вровень с Астаной с самым низким уровнем бедности по РК в 2,7%.