В Казахстане стало больше бедных

Доходы более 1,1 млн казахстанцев ниже прожиточного минимума. Такие данные приводит Первое кредитное бюро, передаёт BaigeNews.kz.

Численность казахстанцев с доходами ниже прожиточного минимума побила многолетний рекорд.

"В третьем квартале 2023 года показатель вырос на 9% по сравнению со вторым кварталом и превысил 1,1 млн человек. Уровень бедности вырос до 5,6%. Выше показатель последний раз был в пандемийный кризис: 5,7% в третьем квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом, по регионам заметнее всего уровень бедности вырос в Жетыcу и в Туркестанской областях.

Между тем, в Карагандинской области зафиксировано меньше всего бедных людей. Регион встал вровень с Астаной с самым низким уровнем бедности по РК в 2,7%.