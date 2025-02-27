Генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал о криминогенной ситуации и о том, как взаимодействует его ведомство с другими органами в вопросах борьбы с преступностью, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, за последние пять лет в Казахстане значительно снизилось количество преступлений. Убийства уменьшились почти в полтора раза, грабежи и разбоев стало в пять раз меньше, а количество краж снизилось в шесть раз. Это стало возможным благодаря скоординированной работе прокуратуры и других правоохранительных органов, а также внедрению новых технологий, включая широкое использование видеонаблюдения и охранных систем.

Однако на фоне снижения традиционных видов преступности появилась новая угроза – мошенничество.

В 2024 году более трети всех уголовных правонарушений составляют именно мошенничества, многие из которых совершаются с использованием информационных технологий. Прокуратура, совместно с МВД и операторами связи, ведет активную работу по пресечению таких преступлений. В рамках сотрудничества с "Казахтелеком" и мобильными операторами разработаны меморандумы о противодействии мошенничествам, совершаемым через телефонные звонки и интернет.

"Половина потерпевших пострадали от обмана по телефону, путем изъятия средств с банковских карт, использования поддельных сайтов в Интернете для кражи личных данных и паролей (фишинг), обмана через маркетплейсы (брашинг) либо под предлогом инвестиций или ставок", - рассказал Асылов в интервью для kazpravda.kz.

Особое внимание уделяется защите от интернет-мошенничества: прокуратура активно работает с Национальным банком, который запустил Антифрод-центр для блокировки мошеннических транзакций. В Алматы недавно был ликвидирован крупный мошеннический call-центр, а в Павлодарской области изъято оборудование для осуществления преступной деятельности, включая SIM-боксы и сотни SIM-карт.

Кроме того, с августа 2024 года вступили в силу поправки в закон "О банках и банковской деятельности", которые приостанавливают выплаты по мошенническим кредитам до завершения следствия. Ведется работа над новыми законодательными инициативами, направленными на усиление защиты клиентов банков и операторов связи.