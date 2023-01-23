В Казахстане стали меньше строить общежития

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Ввод общежитий в эксплуатацию упал вдвое за 2022 год в Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Общая площадь введённых зданий сократилась сразу на 65%, составив 72,9 тысяч квадратных метров. Полезная площадь общежитий сократилась с 148,9 тысяч до 58,9 тысяч квадратных метров (минус 60,4%). Кубатура (строительный объём) новых зданий также уменьшилась — с 763,4 тысяч до 234,7 тысяч кубометров.

Фактическая стоимость строительства составила 11 миллиардов тенге против 53,5 миллиардов тенге годом ранее. Годовое сокращение в стоимостном выражении достигло сразу 79,5%.

Из 43 общежитий, введённых в эксплуатацию по стране, 25 пришлось на сельскую местность, а их общая площадь составила 19,5 тысяч квадратных метров.