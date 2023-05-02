В Казахстане стали меньше производить молочные продукты - Минсельхоз считает это проблемой

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В Казахстане снизилось производство молочной продукции, передаёт BaigeNews.kz. Как отметил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, это связано с с неразвитостью сырьевой базы.

"Для расширения сырьевой базы для для производства молочных продуктов реализуется проект по тиражированию положительного опыта СКО в льготном финансировании строительства крупных товарно-молочных ферм через региональные СПК. В результате реализации проекта отечественные молзаводы будут обеспечены качественным сырьем и значительно снизится импортозависимость по молоку", - сообщил он.

На эти цели на 2023 год планируется выделить 100 миллиардов тенге на создание 65 молочно-товарных ферм производственной мощностью 373 тысяч тонн молока в год.

Также в планах на последующие годы строительство дополнительных 50 молочно-товарных, на что необходимо 113 миллиардов тенге.