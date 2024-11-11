В Казахстане создали Академию управления МВД
Сегодня, 13:01
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Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
32Фото: primeminister.kz
Создана Академия управления МВД РК. В Правительстве подписано соответствующее Постановление, передаёт BaigeNews.kz.
Министерство внутренних дел РК определили уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью государственного управления в отношении Академии.
Финансирование Академии осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.
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