  • 11 Ноября, 13:10
  • BAIGENEWS

В Казахстане создали Академию управления МВД

Сегодня, 13:01
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primeminister.kz Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
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Фото: primeminister.kz

Создана Академия управления МВД РК. В Правительстве подписано соответствующее Постановление, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство внутренних дел РК определили уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью государственного управления в отношении Академии.

Финансирование Академии осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.

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