В Казахстане создали Академию управления МВД

Создана Академия управления МВД РК. В Правительстве подписано соответствующее Постановление, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство внутренних дел РК определили уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью государственного управления в отношении Академии.

Финансирование Академии осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.