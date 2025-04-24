В Казахстане создается новый Реестр казахстанских товаропроизводителей вместо формы CT-KZ и индустриальных сертификатов, передаёт BaigeNews.kz.

Одобрен инициированный сенаторами Закон по вопросам определения страны происхождения товаров, предусматривающий внедрение новой цифровой системы учета товаропроизводителей и продукции отечественного производства.

Теперь вместо устаревших сертификатов формы CT-KZ и индустриальных сертификатов будет действовать Реестр казахстанских товаропроизводителей — полноценная цифровая информационная система, интегрированная с госбазами данных.



Что меняется:

Ужесточается контроль за "лжетоваропроизводителями" — фиктивными компаниями, выдающими себя за отечественные; Вводится комплексный мониторинг выполнения условий производства; Оцифровывается экспертиза происхождения товаров; Уточняется терминология: теперь будет использоваться определение "казахстанское производство", вместо ранее применяемых; Новые обязательства для крупных заказчиков — недропользователей, госкомпаний и системообразующих предприятий по поддержке локального производства; Господдержка будет предоставляться только тем производителям, кто включен в Реестр.

Закон был одобрен сенаторами в двух чтениях и направлен на подпись Главе государства.