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В Казахстане создается цифровой реестр отечественных товаропроизводителей

Сегодня, 15:48
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pixabay.com Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: pixabay.com

В Казахстане создается новый Реестр казахстанских товаропроизводителей вместо формы CT-KZ и индустриальных сертификатов, передаёт BaigeNews.kz.

Одобрен инициированный сенаторами Закон по вопросам определения страны происхождения товаров, предусматривающий внедрение новой цифровой системы учета товаропроизводителей и продукции отечественного производства.

Теперь вместо устаревших сертификатов формы CT-KZ и индустриальных сертификатов будет действовать Реестр казахстанских товаропроизводителей — полноценная цифровая информационная система, интегрированная с госбазами данных.

Что меняется:

  1. Ужесточается контроль за "лжетоваропроизводителями" — фиктивными компаниями, выдающими себя за отечественные;
  2. Вводится комплексный мониторинг выполнения условий производства;
  3. Оцифровывается экспертиза происхождения товаров;
  4. Уточняется терминология: теперь будет использоваться определение "казахстанское производство", вместо ранее применяемых;
  5. Новые обязательства для крупных заказчиков — недропользователей, госкомпаний и системообразующих предприятий по поддержке локального производства;
  6. Господдержка будет предоставляться только тем производителям, кто включен в Реестр.

Закон был одобрен сенаторами в двух чтениях и направлен на подпись Главе государства.

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