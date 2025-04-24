В Казахстане создается цифровой реестр отечественных товаропроизводителей
Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48Сегодня, 15:48
77Фото: pixabay.com
В Казахстане создается новый Реестр казахстанских товаропроизводителей вместо формы CT-KZ и индустриальных сертификатов, передаёт BaigeNews.kz.
Одобрен инициированный сенаторами Закон по вопросам определения страны происхождения товаров, предусматривающий внедрение новой цифровой системы учета товаропроизводителей и продукции отечественного производства.
Теперь вместо устаревших сертификатов формы CT-KZ и индустриальных сертификатов будет действовать Реестр казахстанских товаропроизводителей — полноценная цифровая информационная система, интегрированная с госбазами данных.
Что меняется:
- Ужесточается контроль за "лжетоваропроизводителями" — фиктивными компаниями, выдающими себя за отечественные;
- Вводится комплексный мониторинг выполнения условий производства;
- Оцифровывается экспертиза происхождения товаров;
- Уточняется терминология: теперь будет использоваться определение "казахстанское производство", вместо ранее применяемых;
- Новые обязательства для крупных заказчиков — недропользователей, госкомпаний и системообразующих предприятий по поддержке локального производства;
- Господдержка будет предоставляться только тем производителям, кто включен в Реестр.
Закон был одобрен сенаторами в двух чтениях и направлен на подпись Главе государства.
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