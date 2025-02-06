  • 6 Февраля, 17:12
  • BAIGENEWS

В Казахстане создадут виртуальную сеть музеев

На веб-портале будут представлены 3D-модели экспонатов и не только.

Сегодня, 16:43
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Qazcontent Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
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Фото: Qazcontent

В 2025 году в Казахстане планируют запустить виртуальную сеть музеев, которая позволит пользователям со всего мира знакомиться с культурным наследием страны через Интернет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, на веб-портале будут представлены 3D-модели экспонатов, а также электронный каталог Государственного музейного фонда Казахстана. Проект основан на передовом мировом опыте и направлен на цифровизацию музейных фондов.

"В этой связи особенно важно качественное и полноценное предоставление информации всеми музеями Казахстана. Просим, чтобы все музеи качественно выполнили эту инициативу", - сказала министр.

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