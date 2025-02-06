В 2025 году в Казахстане планируют запустить виртуальную сеть музеев, которая позволит пользователям со всего мира знакомиться с культурным наследием страны через Интернет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, на веб-портале будут представлены 3D-модели экспонатов, а также электронный каталог Государственного музейного фонда Казахстана. Проект основан на передовом мировом опыте и направлен на цифровизацию музейных фондов.