В Казахстане создадут виртуальную сеть музеев
На веб-портале будут представлены 3D-модели экспонатов и не только.
Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43Сегодня, 16:43
76Фото: Qazcontent
В 2025 году в Казахстане планируют запустить виртуальную сеть музеев, которая позволит пользователям со всего мира знакомиться с культурным наследием страны через Интернет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, на веб-портале будут представлены 3D-модели экспонатов, а также электронный каталог Государственного музейного фонда Казахстана. Проект основан на передовом мировом опыте и направлен на цифровизацию музейных фондов.
"В этой связи особенно важно качественное и полноценное предоставление информации всеми музеями Казахстана. Просим, чтобы все музеи качественно выполнили эту инициативу", - сказала министр.
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