В Казахстане продолжается активное развитие системы дошкольного образования. По поручению Главы государства утвержден поэтапный план создания новых дошкольных организаций на 2023-2027 годы, передаёт BaigeNews.kz.

В 2025 году охват детей от 2 до 6 лет, стоящих в очереди, качественным дошкольным образованием и воспитанием в Казахстане планируется увеличить до 95%. Для этого будет создано 64 тыс новых мест, из которых 20 дошкольных организаций на 1,6 тыс мест уже открыты с начала года.

Расширение охвата дошкольным образованием осуществляется за счет строительства, реконструкции и модернизации существующих детских садов, увеличения числа мини-центров, а также внедрения системы государственного заказа с учетом ваучерного финансирования.

"С момента запуска системы ваучерного финансирования родителям выдано 99 тыс ваучеров, что позволяет им самостоятельно выбирать детский сад. Этот механизм делает финансирование более прозрачным, поскольку государственные средства "следуют за ребенком", а не выделяются конкретной организации. В пилотном проекте уже участвуют Тараз, Туркестан, Шымкент, Уральск и Астана. По мере готовности регионов программа будет расширяться", — отметила директор Департамента дошкольного образования Манара Адамова.

В рамках комплексного плана до 2027 года планируется создать 300 тыс новых мест в дошкольных учреждениях. На данный момент в Казахстане работает 11,6 тыс детских садов, которые посещают около 1 млн детей.