В Казахстане создадут службу контроля за использованием земли

Фото: pixabay.com

В Казахстане госструктуры, в поле деятельности которых находятся земельные вопросы, будут объединены в одну службу, сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eldala.kz.

В зоне внимания службу будут как вопросы рационального использования угодий, так и сохранения плодородия почвы, соблюдения севооборота и других технологий. Работа по объединению всех соответствующих ведомств уже начата.

Выступая на II Слёте растениеводов Казахстана, глава МСХ напомнил, что в текущем году начата масштабная работа по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель. До конца года планируется вернуть в государственный оборот около пяти миллионов гектаров, львиная доля которых - пастбища.

"На сегодняшний день мы вернули уже 4,7 миллиона гектаров земли. В прошлом году мы за весь год вернули всего 430 тысяч гектаров, то есть в 10 раз мы повысили эту цифру. А до конца следующего года мы доведём её до 10 миллионов, то есть дополнительно ещё пять миллионов гектаров вернём", - сказал Ербол Карашукеев.

Также ведётся оцифровка полей, которая позволит взять на контроль соблюдение севооборота. Все эти меры принимаются, чтобы обеспечить сохранение плодородия почвы.

"Плодородный слой истощается, и потом восстановить его очень сложно. А эта земля должна достаться нашим детям, правнукам… К сожалению, ещё остаются фермеры, которые относятся к земле не с должным почтением, не соблюдают севообороты, недостаточно вносят минеральные удобрения", - подчеркнул глава Минсельхоза.

Меры усиленного контроля планируется ввести в следующем году. Также в 2023 году планируется запустить систему прослеживаемости семян. Министр отметил, что обеспечение сельхозпроизводителей семенами сейчас является одной из первостепенных задач. В связи с этим он призвал аграриев уже сейчас позаботиться о закладке семян на будущий год.

В этом году Минсельхоз начал разработку комплексного плана по обеспечению семенами сельхозкультур отечественной селекции. Создана рабочая группа по данному вопросу. Цель разрабатываемой программы - вывести отечественное семеноводство на новый уровень.