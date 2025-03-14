Создать национальный цифровой архив поручил Президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая в Бурабае, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства отметил, что в правительстве уже началась работа по оцифровке имеющихся огромных объёмов информации: архивов и справочных сведений, научных исследований, фотографий и иллюстраций, музыкальных композиций, произведений искусства.

"Предстоит создать национальный цифровой архив, который будет доступен отечественным и зарубежным разработчикам нейросетей", - сказал Токаев.

По его словам, на запрос сделать иллюстрацию или видео о современном Казахстане популярные сервисы зачастую генерируют продукт, имеющий мало общего с действительными образами. Причина в том, что глобальные нейросети плохо распознают нашу историю, культуру и традиции, отметил Президент.