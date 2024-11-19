В Казахстане совершенствуют систему господдержки инновационной деятельности

В Мажилисе Парламента Казахстана, под председательством депутата Нуртая Сабильянова, состоялась презентация законодательных поправок, направленных на совершенствование системы государственной поддержки инновационной деятельности, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Данные поправки предусматривают урегулирование процесса объединения Международного технопарка IT-стартапов "Astana Hub" и Автономного кластерного фонда "Парк инновационных технологий".

"Основная цель этих мер - усилить синергию для развития инновационной и ИКТ-экосистемы. В рамках этой работы предусмотрено объединение полномочий в едином Автономном кластерном фонде "Парк инновационных технологий", уточнение функций, корректировка ключевых понятий и оптимизация управления. Все изменения направлены на приведение законодательства в соответствие с потребностями новой структуры. Реализация данного блока обеспечит консолидацию инструментов поддержки, устранение дублирующих функций, достижение ключевых показателей эффективности к 2025 году и позволит масштабировать успешные практики "Astana Hub" в сфере ИТ на другие инновационные направления, - сообщил Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин.

Поправки должны создать условия для сокращения расходов государства на госзадание и обеспечения самоокупаемости "Astana Hub", что создаст устойчивую поддержку участников и развитие ИТ-экосистемы страны.

Предусмотрен блок поправок, направленных на обеспечение централизованного доступа к информации и мерам поддержки, а также на усиление взаимодействия и сотрудничества между учеными, инноваторами, государственными органами, бизнесом, недропользователями и международными партнерами.

По информации министерства, на сегодня в "Astana Hub" работают 1,5 тысячи резидентов, из которых 400 - иностранные компании. Ежегодно на поддержку технопарка выделяется около 4 миллиардов тенге, из которых половина идет на оплату аренды.