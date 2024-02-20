В Казахстане сотни ЖК строят без лицензий и разрешений

Сотни строительных объектов в РК возводятся без лицензий и разрешений. Наиболее проблемные регионы — Астана, Алматы и Мангистауская область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По информации аналитиков, в стране 264 застройщика осуществляют строительство зданий без разрешения на привлечение средств дольщиков. Из 293 проблемных объектов сразу 136 приходится только на столицу.

В отдельных регионах и городах доля "серого" рынка превышает 90% сразу в 11 из них. К проблемным городам относятся Караганда, Кокшетау, Семей, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Кызылорда, Талдыкорган, Туркестан, Актау и Актобе.

"В рамках проведённых внеплановых проверок за 2023 год только в Алматы выявлено более 1 тыс. нарушений и выдано 634 предписания на устранение допущенных нарушений. За некачественные строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 68 организаций, а за ненадлежащий контроль — 8 организаций технадзора и 25 экспертов технадзора с приостановлением аттестата сроком на 6 месяцев", - пишет издание.

Перед тем как вкладываться в строительство, эксперты рекомендуют следить за новостями акиматов городов и областей, они периодически публикуют список недобросовестных застройщиков. На постоянной основе эту практику применяют акиматы Астаны и Алматы.