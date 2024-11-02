В Казахстане сократят сроки выдачи военных билетов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство обороны РК разработало проект приказа руководителя оборонного ведомства "О внесении изменений в некоторые приказы Министра обороны Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прес-службу ведомства.
Изменения касаются двух приказов: "Об утверждении Правил воинского учета военнообязанных и призывников" от 24 января 2017 года и "Об утверждении Правил выдачи удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны" от 9 июля 2019 года.
"Наряду с некоторыми техническими корректировками в правилах сокращаются сроки предоставления услуг – до трёх рабочих дней. Это касается выдачи военнообязанным военных билетов или их дубликатов и постановки на воинский учет военнообязанных и призывников", — пояснили в ведомстве.
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА".
Самое читаемое
- ЕС начал судебный процесс против китайского маркетплейса Temu
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе Костанай – Астана
- Три новых автобусных маршрута запустят в Алматы
- Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву
- Вредно для сердца: какие напитки нужно исключить из рациона