В Казахстане сократят сроки выдачи военных билетов

Министерство обороны РК разработало проект приказа руководителя оборонного ведомства "О внесении изменений в некоторые приказы Министра обороны Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прес-службу ведомства.

Изменения касаются двух приказов: "Об утверждении Правил воинского учета военнообязанных и призывников" от 24 января 2017 года и "Об утверждении Правил выдачи удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны" от 9 июля 2019 года.

"Наряду с некоторыми техническими корректировками в правилах сокращаются сроки предоставления услуг – до трёх рабочих дней. Это касается выдачи военнообязанным военных билетов или их дубликатов и постановки на воинский учет военнообязанных и призывников", — пояснили в ведомстве.

С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА".