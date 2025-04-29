В Казахстане планируют оптимизировать государственные расходы при формировании республиканского бюджета на 2026–2028 годы. Об этом сообщили по итогам совещания под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz.

Основной акцент будет сделан на сокращении непродуктивных и неэффективных расходов, включая организацию семинаров, выставок, конференций, консалтинговые услуги, строительство административных зданий, закуп транспортных средств и капитальные затраты. Также Министерство национальной экономики совместно с Министерством финансов проводит анализ других статей бюджетных расходов для поиска возможных резервов.

Работа по формированию проектов законов о республиканском бюджете и объемах трансфертов общего характера ведется с учетом положений нового Бюджетного кодекса. Министерства национальной экономики и финансов совместно с госорганами и регионами уже приступили к разработке этих документов.

Кроме того, проводится актуализация расходов ранее переданных целевых трансфертов из республиканского бюджета в базу расходов местных бюджетов на их соответствие отраслевой политике и показателям Системы региональных стандартов (перечень минимально необходимых объектов и услуг социальной и инженерно-технической инфраструктуры, которые должны быть в каждом населенном пункте).

По итогам совещания вице-премьер Серик Жумангарин поручил ускорить анализ параметров государственного бюджета с учётом новых требований и представить результаты в ближайшее время.