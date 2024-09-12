В Казахстане сократят командировки чиновников
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Депутаты Мажилиса поинтересовались у членов Кабмина, с чем связано ежегодное увеличение расходов республиканского бюджета. Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы дал разъяснения по этому поводу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Если посмотреть бюджет 2025 года, составляет 25,8 трлн тенге. По сравнению с текущим годом он увеличился на 1,7 трлн тенге. Мы провели обзор расходов, в результате которого оптимизировали непродуктивные расходы, в том числе на содержание госаппарата", - сказал Бейсенбекулы.
В частности, как ранее отмечал в своём докладе вице-министр, будут сокращены имиджевые мероприятия и командировочные расходы.
Также вице-министр пояснил, с чем связано увеличение расходной части бюджета.
"Это увеличение расходов в соответствии с НПА на сумму 1,7 трлн тенге. Это наши социальные выплаты, резерв Президента предусматриваем, растут взносы ОСМС с 1,9% до 2%. Идет увеличение заработной платы, стипендий, обязательств перед военнослужащими. Это всё собирает 1,7 трлн тенге", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам вице-министра, происходит увеличение расходов в связи с пересмотром макроэкономических условий.
"Это наша инфляция, ценообразование, курс тенге к доллару, МРП. Это всё у нас дает порядка 586 млрд тенге. То есть у нас обслуживание госдолга, расходность с изменением тарифов, жилищные выплаты военнослужащим - это всё и есть. Социальные и государственные обязательства, которые напрямую связаны с улучшением благосостояния граждан и экономическим ростом, мы должны поддерживать. В данном направлении расходы будут постоянно расти", - резюмировал Абзал Бейсенбекулы.
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