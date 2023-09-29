В Казахстане сократят количество налоговых деклараций

Комитет государственных доходов начал работу по сокращению количества форм налоговой отчетности на 30 процентов, передаёт BaigeNews.kz.

"Из утверждённых на сегодня 39 форм налоговой отчетности КГД рассматривает оставить порядка 20 форм. В планах внедрить функционал предварительного заполнения деклараций на основании данных информационных систем, что упростит их заполнение", - сообщили в ведомстве.

В рамках нового Налогового кодекса предлагается отменить обязательство сдавать отчётность при нулевых показателях. Введение нормы позволит избежать ареста счетов, административных штрафов, а также включения в список бездействующих налогоплательщиков.

В результате мероприятий ожидается уменьшение количества представляемых форм налоговой отчетности на 33 процента или порядка трёх миллионов.