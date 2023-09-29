В Казахстане сократят количество налоговых деклараций
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Комитет государственных доходов начал работу по сокращению количества форм налоговой отчетности на 30 процентов, передаёт BaigeNews.kz.
"Из утверждённых на сегодня 39 форм налоговой отчетности КГД рассматривает оставить порядка 20 форм. В планах внедрить функционал предварительного заполнения деклараций на основании данных информационных систем, что упростит их заполнение", - сообщили в ведомстве.
В рамках нового Налогового кодекса предлагается отменить обязательство сдавать отчётность при нулевых показателях. Введение нормы позволит избежать ареста счетов, административных штрафов, а также включения в список бездействующих налогоплательщиков.
В результате мероприятий ожидается уменьшение количества представляемых форм налоговой отчетности на 33 процента или порядка трёх миллионов.
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