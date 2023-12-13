В Казахстане сократят финансирование более 100 видов спорта

Министерство туризма и спорта будет постепенно сокращать финансирование неприоритетных видов спорта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня у нас развиваются порядка 180 видов спорта. Все эти виды спорта имеют финансирование из бюджета. Поэтому мы сегодня пойдём по пути приоритизации. Что это значит? Сегодня из этих 180 только 46 признаны Международным Олимпийским комитетом. Из этих 46 мы участвуем в 20-27 видах спорта, а награды мы привозим по пяти-семи видам спорта. Поэтому эту работу мы сегодня выстраиваем: вносим поправки в закон о приоритизации видов спорта", – сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Сравнивая с другими развитыми странами, он отметил, что Россия развивает 31 вид спорта, Нидерланды – 20, Германия – 15, Узбекистан – 17.

Как отметил министр, Казахстан планирует отдавать приоритет 50 видам спорта и отдельно национальным видам спорта.

"Мы тоже пойдём по такому пути: порядка, скажем так, 50 видов спорта плюс национальные виды спорта, которые должны и обязаны получать развитие и финансирование. Это – олимпийские зимние, летние виды спорта, параолимпийские, игры, которые включены в азиатскую программу. Но это не значит, что завтра решится вопрос. Мы чётко распишем, по каким видам спорта будет урезано финансирование. Чтобы наши дети, наши преподаватели могли вовремя сориентироваться. Будем обсуждать этот вопрос вместе с гражданским обществом", – отметил министр.

Также министр озвучил бюджет спортивной отрасли. По его словам, из бюджета министерства и республиканского бюджета на спорт выделяется около 62 миллиардов тенге без учёта объектов строительства, а также проведённых ремонтов в спортивных учреждениях.

"Плюс это средства нашего фонда спорта "Спорт коры" порядка 29,5 миллиарда тенге, плюс средства местных бюджетов. Наши акиматы на местах выделяют порядка 200 миллиардов тенге. В целом около 300 миллиардов тенге, на чём наш спорт держится", - сказал Маржикпаев.

Министр также отметил, что вопрос финансирования поэтапно будет сокращаться, но любой вид спорта может развиваться за счёт спонсорских и других средств.