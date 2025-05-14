В текущем году в Казахстане прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,1 млн гектаров — это на 1 миллион гектаров меньше по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы в ходе пресс-конференции на площадке СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, что на проведение защитных мероприятий из республиканского бюджета выделено 7,1 млрд тенге. К обследованию и мониторингу будет привлечено более 4,6 тыс. специалистов — вдвое больше, чем в прошлом году.

"Для химической обработки мы задействуем 443 единицы специализированной техники, включая наземные, воздушные средства, а также 49 беспилотных авиационных систем", — сообщил Ермек Кенжеханулы.

По его словам, в работе будут использоваться высокоэффективные пестициды, отвечающие фитосанитарным требованиям.

Он подчеркнул, что Министерство продолжает модернизацию подходов в борьбе с особо опасными вредителями. В частности, снижены нормы выработки для авиации — это позволит привлечь больше техники. Также продолжается внедрение цифровых решений: совместно с АО "Гарыш Сапары" разрабатывается система FitoSpace, основанная на ГИС-технологиях и ИИ, для мониторинга и обработки заражённых участков.

Согласно заявлению вице-министра, по итогам пилотного проекта в Туркестанской области дроны доказали свою эффективность. В связи с этим субсидии на приобретение агродронов и опрыскивателей увеличены: государство возместит до 25% стоимости техники для сельхозпроизводителей. Также за счёт правительственного резерва уже закуплены 53 дрона и 68 автомашин для инспекторов.

Стоит отметить, Казахстан активно координирует действия с соседними странами — Россией, Узбекистаном, Китаем и Кыргызстаном — в рамках соглашений о совместной борьбе с саранчовыми вредителями. Обмениваются данными, проводят совместные обследования и согласуют приграничные меры.

"Все мероприятия находятся на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства", — заверил Кенжеханулы.

Ранее премьер Олжас Бектенов поручил усилить работу по борьбе с саранчой на юге Казахстана.