В Казахстане сократились факты краж телефонов, машин и скота
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В Казахстане по итогам 8 месяцев 2023 года наблюдается снижение количества краж на 28,2%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру РК.
В целом, с начала года прокуратурой было зарегистрировано 30 713 дел против 42 752 дел прошлого года. По информации ведомства, в региональном разрезе больше всего краж совершаются: в Алматы – 7 154, Астане – 3 541, Алматинской -2 197, Карагандинской – 2 114, Костанайской – 1 519, Актюбинской -1 413 областях и в городе Шымкент -1 447.
Кроме того, снижение наблюдается и по кражам автотранспорта - на 14,3%, по квартирным кражам - на 18% и по факту скотокрадства – на 17,7%.
"На 11,3% - снизились факты краж сотовых телефонов. Всего по стране зарегистрировано 7 967 (8 984 – показатель прошлого года) таких уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.
При этом, основная масса приходится: на Алматы – 2 287, Астану - 844, Алматинскую – 576 и Карагандинскую области – 527.
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