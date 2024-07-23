В Казахстане сократили площади посева пшеницы, риса и хлопка

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, насколько в Казахстане сократили посевы риса, пшеницы и хлопчатника, передаёт BaigeNews.kz.

"В текущем году общая посевная площадь составила 23,8 млн га. В соответствие с поручением главы государства планы по диверсификации посевных площадей на текущий год в целом по республике достигнуты. Площадь пшеницы сокращена на 450,3 тыс га, в тоже время площадь масличных увеличена на 608 тыс га, сахарной свеклы – на 9,4 тыс га. Снижена площадь водоемких культур: риса на 6,9 тыс га, хлопчатника на 16 тыс га", - сообщил глава МСХ Айдарбек Сапаров.

По его данным, по сокращению площадей монокультуры-пшеницы республиканский показатель перевыполнен на 4,7%: сокращено на 450,3 тыс га вместо 430 тыс га.