На 1 апреля 2025 года в Казахстане действовало 18,4 тыс. предприятий с участием российского капитала — на 495 меньше, чем в начале года. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz.

Таким образом, сокращение продолжается уже четвертый квартал подряд, и текущее падение стало самым заметным за более чем шесть лет наблюдений.

До этого, с начала военного конфликта в Украине, напротив, наблюдался стремительный рост числа российских компаний в Казахстане: с II квартала 2022 по I квартал 2023 года ежеквартальное увеличение составляло в среднем 2,3 тыс. компаний. Однако уже в 2023 году темпы начали снижаться, а в 2024-м рост полностью прекратился.

Наибольшее сокращение в первом квартале 2025 года зафиксировано в наиболее массовых секторах:

в торговле — минус 238 компаний (до 7,5 тыс.),

в сфере информации и связи — минус 70 компаний (до 2,5 тыс.).

Эксперты связывают снижение с адаптацией бизнес-среды, изменением экономических условий и ограниченным потенциалом для дальнейшего экспансивного роста.