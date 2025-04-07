Неустойчивая погода, связанная с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на синоптиков.

Ожидаются дожди с грозами, туманы, усиление ветра. На западе северо-западе, севере, в центре, востоке ожидаются сильные дожди, на востоке в ночные часы ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

На западе страны ожидается понижение температур ночью от 5-13 до 1-9 тепла, днем от 15-25 до 10-20 тепла.

На севере, в центре республики ночью колебание температур от 0-8 до 2-12 тепла, днем повышение от 10-20 до 17-25 тепла.

На востоке страны ночью небольшое понижение температур от 2 мороза-7 тепла до 5 мороза-5 тепла, днем постепенное повышение от 13-21 до 17-25 тепла.

На юге ночью ожидается 10-15 тепла, днем повышение от 20-28 до 23-32 тепла.

На юго-востоке ночью небольшое понижение от 5-12 тепла, в горных районах 3 мороза-2 тепла до 3-8 тепла, в горных районах 0-5 мороза, днем от 15-25 до 12-20 тепла.