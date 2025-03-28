В Казахстане снова подорожает мобильная связь и интернет
Операторы объявили о повышении тарифов.
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В ближайшие месяцы казахстанцам придется платить больше за услуги мобильных операторов. Kcell, Beeline, Altel, Tele2 и Activ объявили о повышении тарифов, передаёт BaigeNews.kz.
Kcell с 21 апреля повысит абонплату на архивные тарифы. Например, "Алға-1" подорожает на 23,4% (с 2 990 до 3 690 тенге).
"Престиж XS архивный" и "Престиж S архивный" подорожает на 14,7 процента и 12,5 процента. Первый будет стоить 3 890, второй - 4 4490 тенге.
У Activ также возрастут цены на архивные тарифы, от 300 до 700 тенге.
Beeline уже с февраля поднял стоимость ряда тарифов. Повышение составило от 200 до 2 400 тенге.
Altel с 26 апреля увеличит абонплату на 1 000-3 000 тенге.
Tele2 повысит тариф "Домашний интернет+" с 3 500 до 5 000 тенге.
Операторы объясняют рост тарифов инфляцией, девальвацией тенге, увеличением нагрузки на сеть и затратами на модернизацию.
Ранее стало известно, что с 25 марта 2025 года в Казахстане изменились правила регистрации мобильных телефонов.
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