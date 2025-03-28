В ближайшие месяцы казахстанцам придется платить больше за услуги мобильных операторов. Kcell, Beeline, Altel, Tele2 и Activ объявили о повышении тарифов, передаёт BaigeNews.kz.

Kcell с 21 апреля повысит абонплату на архивные тарифы. Например, "Алға-1" подорожает на 23,4% (с 2 990 до 3 690 тенге).

"Престиж XS архивный" и "Престиж S архивный" подорожает на 14,7 процента и 12,5 процента. Первый будет стоить 3 890, второй - 4 4490 тенге.

У Activ также возрастут цены на архивные тарифы, от 300 до 700 тенге.

Beeline уже с февраля поднял стоимость ряда тарифов. Повышение составило от 200 до 2 400 тенге.

Altel с 26 апреля увеличит абонплату на 1 000-3 000 тенге.

Tele2 повысит тариф "Домашний интернет+" с 3 500 до 5 000 тенге.

Операторы объясняют рост тарифов инфляцией, девальвацией тенге, увеличением нагрузки на сеть и затратами на модернизацию.

Ранее стало известно, что с 25 марта 2025 года в Казахстане изменились правила регистрации мобильных телефонов.