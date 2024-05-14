В Казахстане снизился уровень преступности: глава МВД отчитался президенту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ержан Саденов проинформировал главу государства о криминогенной обстановке в стране.

"С начала года отмечается снижение преступности. Сократилось количество краж, грабежей, разбоев, хулиганств, а также правонарушений, совершенных в быту, в состоянии опьянения и на улицах. С начала года задержано 782 лица, в том числе за рубежом – 79. В страну экстрадировано 16 разыскиваемых", - сообщил министр.

Глава ведомства представил информацию об обеспечении безопасности граждан в местах массового скопления людей.

"Проверено свыше двух тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе школы, ВУЗы, ТРЦ, концертные залы и культовые сооружения. За истекший период в страну въехало 4,2 млн иностранцев и выехало порядка 4 млн, из них 90% являются гражданами СНГ", - сказал Ержан Саденов.

Ержан Саденов также ознакомил с ходом исполнения поручений Президента по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, профилактике правонарушений, в том числе в сфере быта, ликвидации последствий паводков, дорожной безопасности и проведению внеочередной аттестации.

Кроме того, он сообщил о принимаемых мерах по повышению уровня безопасности на улицах и обеспечению принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.