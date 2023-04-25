В Казахстане снизилось число безработных

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Уровень безработицы в Казахстане снизился с 9,3 до 4,9 процента за 20 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики. С 2002 по 2022 наблюдается повышение доли наемных работников с 54,5 до 72,6 процента. Доля самостоятельно занятых снизилась за этот период с 32,6 до 22,5 процента.

"В 2022 году рабочая сила в Казахстане составляла 9,4 миллиона человек, из них по найму работали 6,8 миллиона человек (72,6 процента от рабочей силы), являлись самостоятельно занятыми – 2,1 миллиона человек (22,5 процента), безработными – 0,5 миллиона человек (4,9 процента). Уровень моложеной безработицы (в возрасте 15-28 лет) составил 3,8 процента. Средняя продолжительность безработицы – 7,3 месяцев", - говорится в сообщении.

Наибольшие доли занятых трудились в сферах: