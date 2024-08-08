В Казахстане смягчили требования к водителям автобусов: станет ли меньше ДТП?

В Казахстане снизили профессиональные требования к водителям автобусов. В июле президент страны подписал соответствующий закон. Чем вызваны эти изменения и как они могут повлиять на безопасность дорожного движения? Подробнее об этом читайте в материале BaigeNews.kz.

Что изменилось

Для водителей категории "D" упрощены требования. Теперь управлять автотранспортными средствами можно с 23 лет. При этом также сокращен опыт работы до трех лет для водителей и до одного года для подкатегории "D1".

В ходе обсуждения законопроекта в Парламенте представители Министерства внутренних дел акцентировали внимание на том, что уменьшение требований к водителям автобусов не окажет отрицательного влияния на безопасность пассажиров.

Вице-министр Марат Кожаев сообщил, что бизнес-сообщество, работающее в сфере общественного транспорта, давно поднимало вопрос о дефиците квалифицированных кадров, что является серьезной проблемой для отрасли.

Эксперты от министерства пришли к выводу, что требования к водителям автобусов в Казахстане являются одними из самых строгих среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Например, в других странах водителям общественного транспорта разрешается начинать карьеру с 21 года, в то время как в Казахстане этот порог был установлен на уровне 25 лет с пятилетним стажем работы.

"Мы считаем, что небольшое снижение минимального возраста для водителей не окажет значительного влияния на безопасность пассажирских перевозок", — подчеркнул Кожаев в своем выступлении в Сенате.

Он также добавил, что на крупных автотранспортных предприятиях внедрен ежедневный контроль за состоянием водителей и техническим состоянием транспортных средств.

Также он привел статистику, согласно которой, количество аварий с участием общественного транспорта снизилось на 57 процентов.

По его словам, крайне редко случается, когда водители автобусов нарушают ПДД. В основном во время таких происшествий виноваты другие участники дорожного движения.

Кадровый голод

Президент Ассоциации безопасности дорожного движения Арсен Шакуов выразил поддержку недавно принятым изменениям в законодательстве, касающихся требований к водителям общественного транспорта. Он отметил, что несколько лет назад также выступал с инициативой по корректировке этих требований. По его словам, изменения стали необходимыми из-за кадрового голода в автобусных автопарках.

"Сегодня мы действительно сталкиваемся с проблемой, когда для того, чтобы работать водителем автобуса, необходимо иметь стаж более пяти лет. Это порождает вопрос: откуда мы будем брать таких водителей? Необходимо понимать, что новых кадров у нас нет. В результате некоторые водители общественного транспорта начинают нарушать правила дорожного движения, так как ощущают свою безнаказанность, так как заменить их некем",— говорит эксперт.

Условия работы водителей автобусов становятся все лучше с каждым годом, что, по мнению Шакуова, делает профессию более привлекательной. Эксперт считает, что необходимо привлекать молодых специалистов к работе в сфере общественного транспорта.

"Заработные платы у водителей общественного транспорта вполне конкурентоспособные и варьируются в зависимости от типа транспортного средства. Чем больше автобус, тем выше зарплата. Минимальная зарплата, о которой я слышал, составляет полмиллиона тенге за 15 дней работы. Я считаю, что такие условия действительно хороши. К этим условиям нужно более активно привлекать молодежь, которая физически сильнее и готова к работе", — подчеркивает Арсен Шакуов.

Он также отмечает, что требования к водителям различных моделей автобусов должны различаться, поскольку некоторые из них более сложны в управлении. У таких специалистов нередко и уровень заработной платы выше.

"Например, требования к водителям автобус-гармошек гораздо выше, чем к обычным автобусам, так как управлять ими сложнее. У таких автобусов даже траектория поворотов значительно отличается. Для того чтобы научиться управлять такими транспортными средствами, безусловно, нужно быть настоящим профессионалом. На данный момент, насколько мне известно, заработная плата таких водителей может достигать 800 тысяч тенге за 15-дневный рабочий период", — добавляет эксперт.

Как только поправки начинают действовать, молодых специалистов в сфере автобусного транспорта станет больше. Однако качество их подготовки будет зависеть от условий, в которых они будут обучаться, подчеркивает эксперт.

"Сегодня существует мало профессиональных колледжей, которые готовят водителей общественного транспорта. Важно понимать, какие учебные заведения занимаются этой подготовкой и как проходит обучение. В любом случае конкуренция будет возрастать", - уверен он.

Арсен Шакуов связывает последние случаи аварий с участием водителей автобусов в Алматы с общим высоким уровнем ДТП. По его словам, город занимает лидирующее место в стране по количеству дорожных происшествий.

"Это связано с огромным трафиком автомобилей на улицах города. В большинстве случаев аварии с автобусами могли бы произойти с любым видом транспорта", — говорит эксперт.

Ситуация в Астане несколько отличается. Дорожная инфраструктура столицы развивается иначе, чем в Алматы.

"Астана — это новый город, и подход к строительству здесь был совершенно другим. В Алматы инфраструктура не была полностью готова к нуждам современного общественного транспорта. Внедрение выделенных полос BRT поможет создать более современные условия для автомобилизации города. Поэтому сравнивать Астану и Алматы довольно сложно. Однако в Астане уровень общественного транспорта благодаря ЭКСПО и другим международным событиям значительно выше, чем в Алматы. Это связано с меньшими размерами города и современным подходом к его развитию", — подчеркивает Арсен Шакуов.

Для снижения числа ДТП в стране необходимо улучшать дорожную инфраструктуру, считает он. Также важно повышать ответственность самих участников дорожного движения.