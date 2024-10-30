В Казахстане случилось землетрясение магнитудой 4,5
Сегодня, 14:09
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Сегодня, 14:09Сегодня, 14:09
130Фото: astv.ru
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 30 октября в 10:59 зарегистрировала новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.
Координаты землетрясения: 47.572 с.ш. 75.347 в.д. Очаг землетрясения находился на территории Казахстана в 500 км на северо-запад от г. Алматы.
"Магнитуда mb=4.5. Энергетический класс К=9.6", ― говорится в сообщении сейсмологов.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.
Ранее сообщалось о змлетрясении, случившемся в Кыргызстане.
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