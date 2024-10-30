В Казахстане случилось землетрясение магнитудой 4,5

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 30 октября в 10:59 зарегистрировала новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Координаты землетрясения: 47.572 с.ш. 75.347 в.д. Очаг землетрясения находился на территории Казахстана в 500 км на северо-запад от г. Алматы.

"Магнитуда mb=4.5. Энергетический класс К=9.6", ― говорится в сообщении сейсмологов.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.

Ранее сообщалось о змлетрясении, случившемся в Кыргызстане.