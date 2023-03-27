В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД

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Министерство внутренних дел Казахстана провело совместно со странами СНГ операцию "Розыск". В ходе нее криминальная полиция организовала ряд специальных операций по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение особо тяжких и тяжких преступлений, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейскими в Кордайском районе Жамбылской области установлен и задержан местный житель, разыскиваемый с ноября прошлого года, который умышленно нанес ножевое ранение незнакомому возле ночного клуба города Алматы, от которого последний скончался.

В городе Шахтинск Карагандинской области оперативниками установлен и задержан 42-летний россиянин, разыскиваемый с 2002 года полицией Алтайского края Российской Федерации за убийство при разбойном нападении.

Установлено местонахождение и задержаны жители города Актау, которые в ноябре прошлого года возле одного из ночных клубов города нанесли телесные повреждения потерпевшим стеклянной бутылкой и черенком от лопаты.

23-летняя гражданка Республики Узбекистан, разыскиваемая с октября 2022 года задержана полицейскими столицы по запросу коллег из соседнего государства. Она подозревается в том, что под предлогом сватовства увезла из Андижанской области знакомую девушку и стала вымогать у её сестры деньги за не распространение фото и видео обнаженной потерпевшей. После этого на территории Кыргызской Республики продала потерпевшую.

В городе Костанай задержана женщина, разыскиваемая с декабря прошлого года полицией Санкт-Петербурга за вымогательство.

Вместе с тем, на территории стран СНГ в ходе операции сотрудниками органов внутренних дел задержаны лица, разыскиваемые правоохранительными органами нашего государства.

62-летний житель Восточно-Казахстанской области, разыскиваемый с 1994 года за убийство женщины в парке посёлка Первомайск Шемонаихинского района после совместного распития спиртного и интимной близости задержан в Краснодарском крае Российской Федерации.

В городе Новороссийск РФ местной полицией установлен и задержан 23-летний гражданин Казахстана, разыскиваемый шымкентскими стражами порядка за мошенничество.

Всего по итогам двух дней операции установлено и задержано 290 разыскиваемых преступников, из них за пределами республики – 19, для стран Содружества – 137. Кроме того, полицией установлено местонахождение 79 без вести пропавших.