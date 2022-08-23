В Казахстане синтетические наркотики вытеснили традиционные – МВД

Фото: polisia.kz

В Нур-Султане состоялось заседание Совета по молодёжной политике при Президенте Казахстана. В ходе заседания министр внутренних дел рассказал, как борются с наркопреступностью полицейские страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Незаконный оборот синтетических наркотиков сегодня значительно повлиял на наркоситуацию не только в Казахстане, но и во всем мире. Из-за доступности и дешевизны они активно вытесняют традиционные виды наркотиков (героин, опий, кокаин). Объём изъятой "синтетики" за последние три года увеличился с шести до 140 килограммов. За этот период полиция ликвидировала 41 нарколабораторию, 23 из них – в этом году", – сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании совета.

Глава МВД напомнил об ужесточении наказания в этой сфере. В частности, с октября прошлого года "синтетика" приравнена к тяжёлым видам наркотиков, и уголовная ответственность за хранение таких наркотиков наступает уже с одного грамма (ранее – с 50 граммов).

Зловещие масштабы, по мнению министра, набирает, так называемая, "аптечная наркомания". По инициативе МВД такие препараты, как трамадол, тропикамид и закись азота включены в перечень сильнодействующих веществ, но реальная ответственность за их незаконный оборот пока отсутствует.

Марат Ахметжанов предложил министру здравоохранения Ажар Гиният усилить контроль за обращением этих препаратов. Предложение поддержал и Госсоветник Ерлан Карин.

Министр внутренних дел рассказал о совместном с российским МВД операции, проведённой весной этого года. Полицейские двух стран пресекли деятельность трансграничной наркогруппы, наладившей производство и поставку "синтетики". Ахметжанов отметил, что ежегодно проводится свыше 2000 антинаркотических мероприятий с охватом молодёжи и подростков (более 100 тысяч человек ежегодно).

"Впрочем, – как подчеркнул глава МВД, – важно понимать, что в наркосреду активно втягивается "незанятая молодёжь", – это сами себе предоставленные студенты и школьники. А поскольку участия лишь органов полиции и здравоохранения в борьбе с наркоманией недостаточно, то нужно консолидировать совместные усилия госорганов с общественностью страны", – обратился министр внутренних дел к членам Молодёжного Совета.

В Казахстане разработают новую концепцию молодёжной политики.