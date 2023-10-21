В Казахстане шоу-бизнеса нет: почему певец Айдос Сагат ополчился против коллег

Гость нового выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz — известный казахстанский певец, композитор, продюсер, музыкальный педагог, клавишник и автор песен, основатель поп-группы "Уркер" Айдос Сагат.

В интервью он рассказывает о том, что в детстве мечтал стать танкистом, а ещё о том, как изменил свою жизнь после 40 лет.

"Не пью, не курю, не ем мясо и занимаюсь йогой каждый день", — признался Айдос Сагат.

Музыкант также рассказал, как создание группы "Уркер" позволило другим — более молодым исполнителям загореться идеей петь на своём родном языке.

Также он заявил, что В Казахстане нет шоу-бизнеса, так как население и территория страны слишком малы для этого. Шоу-бизнес, по мнению Айдоса Сагата, процветает в Турции, Великобритании и других странах с высокой плотностью населения.

Артист также поделился секретами музыкального закулисья и рассказал о своём видении развития поп-культуры в Казахстане.

Подробнее смотрите в новом выпуске проекта "ИнтервьюерЫ".