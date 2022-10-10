В Казахстане сельчане живут дольше, чем городские жители — министр здравоохранения

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Министр здравоохранения Ажар Гиният во время правительственного часа в мажилисе парламента привела статистику показателей здоровья населения, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным Минздрава, продолжительность жизни сельского населения стабильно выше, чем городского, и по итогам 2021 года её средняя продолжительность составила:

в Казахстане — 70,23 года,

в городах — 69,91 года,

в сёлах — 70,79 года.

"В 2021 году рождаемость в сёлах была выше, чем в городе. По итогам семи месяцев текущего года на пять процентов выше республиканского показателя (РК — 19,9 на 1000 населения, в сельско местности — 20,9). По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение показателя общей смертности на 14 процентов (семь месяцев 2021 года — 7,89; семь месяцев 2021 года — 6,78). Материнская смертность в сельской местности по итогам шести месяцев текущего года в два раза ниже, чем в городе (в городе — 13,9; в сельской местности — 6,5)", — рассказала Ажар Гиният.

Министр здравоохранения отметила, что в текущем году отмечается увеличение младенческой смертности в сельской местности на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Семь месяцев 2022 года — 6,09;

Семь месяцев 2021 года — 4,66.

При этом детская смертность в сёлах ниже, чем в городе, на 38,7 процента.

Семь месяцев 2022 года, село — 6,09;

Семь месяцев 2022 года, город — 9,95.

"Младенческая смертность напрямую связана со здоровьем женщин. Для сохранения здоровья женщин и укрепления здоровья детей увеличился охват беременных индивидуальными и междисциплинарными дородовыми наблюдениями, показатель составил 82 процента (2021 год — 80 процентов), коэффициент раннего выявления беременности вырос на 11 процентов до 10 недель и достиг 40 процентов (2021 год — 36 процентов), что позволяло своевременно выявлять и прогнозировать возможные осложнения беременности", — рассказала министр.

По её словам для улучшения состояния здоровья детей и снижения смертности в стране реализуется ряд системных мер. В частности, для своевременного выявления заболеваний и нарушений развития ежегодно проводятся профилактические осмотры с охватом более 3,1 миллиона детей, скрининговые исследования — более 1,6 миллиона детей раннего возраста.

В этом году для консультирования по вопросам ухода за детьми раннего возраста в сельской местности организованы более 400 кабинетов развития ребенка. В сельских центральных районных больницах имеется 281 реабилитационная детская кровать. Прорабатываются вопросы повышения материально-технического оснащения и лекарственного обеспечения.

При этом сельчане чаще всего страдают заболеваниями органов дыхания — 42,7 процента, пищеварительной — девять процентов, мочеполовой системы — 6,3 процента, болезни системы кровообращения — 5,4 процента, несчастные случаи, травмы и отравления — 4,6 процента. Онкологические заболевания составляют один процент.

Министр также отметила ряд проблемных вопросов. Это низкое качество динамического наблюдения, недостаточная доступность консультативно-диагностических услуг. Кроме того, обеспечение дорогостоящими лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями в два раза меньше среди сельского населения, чем среди городского населения. В ряде сёл отсутствуют аптечные пункты и не хватает более 1700 медицинских работников, в том числе более 1000 врачей (734 медсестры). Проведённая инвентаризаци показала, что в более чем 200 населённых пунктах нет медицинских объектов, в около 400 сёл они находятся в арендованных, аварийных, приспособленных зданиях. При этом износ медицинской инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи в сельской местности превышает 50 процентов.