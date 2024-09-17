В Казахстане сделано немало для того чтобы голос каждого гражданина был услышан - Олжас Бейсенбаев

Новая политическая реальность Казахстана — это результат пятилетних масштабных реформ, кардинально трансформировавших систему. Об этом в очередном Послании говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Олжас Бейсенбаев считает, что фундаментальные изменения коснулись и общественного сознания, то есть строительство Справедливого Казахстана на самом деле соответствует потребностям народа, передает BaigeNews.kz.

- Как вы охарактеризуете Послание-2024? Какие ключевые моменты программного документа вы можете отметить?

- В центре внимания экспертов, специалистов, в целом, общественности находится очередное Послание президента народу Казахстана, в нем обозначены самые важные направления социально-экономического развития нашего общества. Безусловно, реализация всех этих задач требует активного вовлечения регионального сообщества. Без вовлеченности граждан мы не достигнем социального оптимизма, что отметил президент. Как вы знаете, уже принят Указ "О либерализации экономики", принят Нацплан развития до 2029 года, на заседаниях Нацкурултая и Ассамблеи народа Казахстана обсуждались вопросы идеологического спектра развития страны, поэтому в этом году в Послании президент подробно остановился на текущих проблемах. И можно сказать, что Послание становится более практичным документом, связанным с ежедневной жизнью граждан.

Формула "сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство" служит основой для построения политической системы, где власть подотчетна народу и действует в его интересах. Не зря нынешнее Послание прошло в здании правительства, что символически дает понять, что президент дает полный карт-бланш кабинету министров и усиливает его подотчетность перед парламентом.

Ключевой концепцией современной политики РК является укрепление принципа "слышащего государства". Это в Послании подчеркнул и глава страны, отметив, что прямая связь с гражданами - это залог повышения благополучия народа.

- Как вы оцениваете реализацию концепции "слышащего государства"?

- Реализация этой концепции осуществляется через различные инструменты. Это Национальный курултай и общественные советы, институт петиций, цифровые платформы — eOtinish, приложение Quryltai, сайт Открытые НПА, eGov mobile, а также референдумы. Цифровые технологии играют все большую роль в расширении гражданского участия.

Сегодня к системе eOtinish подключено около 25 тысяч госорганов и организаций. С 2021 года в нее было подано почти 8 млн заявлений в Казахстане, таким образом на сегодняшний день 70% обращений поступают в электронном виде. Это демонстрирует, что инструменты Data Science открывают возможности для изучения активности населения и ее оптимизации. Также раздел "Открытая НПА" на сайте "электронного правительства" отражает общественную вовлеченность. На сегодняшний день в разделе размещено 438 проектов нормативно-правовых актов. Также внедряется практика опроса населения посредством eGov mobile, думаю, многие граждане уже отвечали на вопросы по поводу ценностей, праздников. Кроме того, президент инициировал создание платформы Quryltai. На апрель 2024 года через нее поступило 749 предложений, большая часть которых касается категории прав человека, финансов и госуправления.

Наша страна внедряет современные практики прямой демократии, общественные советы позволяют гражданам принимать непосредственное участие в обсуждении и решении местных проблем. В 2022 году обновлено 90% составов общественных советов, в 2023 году выросло число людей, считающих деятельность общественных советов весьма полезной.

Несмотря на позитивные тенденции, мы должны говорить и о проблемах тоже. Общественные советы сталкиваются с проблемами информирования граждан, формирования состава и ограниченностью ресурсов.

Если говорить о Нацкурултае, то по нашим опросам видно, что большинство респондентов не информированы о работе Курултая, однако цифры не так критичны: 32% молодежи и 47% старшего поколения знают о существовании такого консультативного органа.

- В Послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что повышается уровень правовой культуры граждан, в обществе формируются новые модели поведения и укореняются новые ценности. Началось обновление не только политической и общественной жизни, но самого менталитета и культурного кода нации. Как вы думаете, почему глава государства уделяет особое внимание ценностям в обществе?

- В Послании президент говорил, что у нас в обществе меняются привычки, меняется менталитет и ценности. Почему мы обращаемся к этой теме? Потому что это не просто набор абстрактных понятий, а своего рода социальный контракт между государством и обществом, который определяет правила игры.

Проведенные нами исследования показали, что люди хотят жить в справедливом обществе, где каждый имеет равные возможности.

Еще на заседании Курултая президент обозначил ряд приоритетных ценностей - это независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, а также созидание и новаторство. Эти ценности должны быть внедрены во все сферы нашей жизни, начиная от политики и до экономики, культуры и образования. Понятно, что трансляция ценностей — это не сиюминутный процесс, но если мы будем действовать сообща, мы достигнем социального оптимизма.

По нашему нацдокладу "Казахстанские семьи-2022" 63% респондентов считают, что забота, взаимоуважение и поддержка — это главные ценности семьи в нашем обществе. Также в нашем исследовании выяснили, что трудолюбие, честность и уважение к старшим — главные ценности, которые родители стараются прививать детям.

- В Послании президент сказал, что еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства" станет предстоящий референдум по строительству АЭС. Что дают такие новые стандарты принятия ключевых государственных решений?

- В Казахстане сделано немало для того, чтобы голос каждого гражданина был услышан. Специальные платформы для обращений, общественные приемы, слушания, консультации, институт петиций, Нацкурултай, общественные советы в целом аккумулируют предложения и запросы населения. Это хороший инструмент, чтобы доносить их до конкретных структур. Их потенциал будет только возрастать. Вовлекая граждан в принятие решений, мы закладываем фундамент крепкого общества, способного не только голосовать и принимать решения, но и своевременно отвечать на внешние и внутренние риски и вызовы. А дальнейшая эффективная реализация всех обозначенных инициатив напрямую зависит от нас, деятельности акимов, общественных советов, в целом, граждан и общественного контроля, в котором мы все с вами должны быть активными. Тогда каждый будет услышан.