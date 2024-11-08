В Казахстане санитарные книжки будут выдаваться в электронной форме

С 1 января 2025 года санитарные книжки будут выдаваться в электронной форме, передаёт BaigeNews.kz.

"Индивидуальная санитарная книжка - требование к работникам сфер общественного питания, образования, здравоохранения и др. Чтобы получить ее, сотрудники идут в медицинскую организацию и проходят исследования. А когда гражданин работает в 2-3 местах, он оформляет 2-3 книжки. Это платная услуга. С учетом этого мы преобразовали ее в цифровой формат. У нас ведется техническая подготовка. С 1 января санитарные книжки будут переведены в цифровой формат", - сказал вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов на пресс-конференции в СЦК.