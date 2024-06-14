В Казахстане самое дорогое такси среди стран СНГ

За январь–апрель текущего года в РК в такси перевезли 21,2 млн пассажиров — на 8,6% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom.

В региональном разрезе наибольший показатель пассажирских перевозок в секторе наблюдался в Западно-Казахстанской области: 3,8 млн человек — сразу в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Далее расположились Алматы (3 млн человек), Астана (2,7 млн человек), а также Карагандинская (1,4 млн человек) и Костанайская (1,3 млн человек) области.

Меньше всего услугами такси пользовались в Жетысуской (353,7 тыс. человек), Атырауской (407 тыс. человек) и Алматинской (422,2 тыс. человек) областях.

Что касается пассажирооборота, он сократился на 14,7%, до 553,2 млн пкм.

Доходы компаний от перевозок пассажиров в такси за январь–апрель 2024 года достигли 2,8 млрд тг, против 1,8 млрд тг годом ранее. Рост доходов в стоимостном выражении составил 53,8%.

По итогам мая 2024 года услуги такси подорожали в годовой динамике на 11,7%.

Сильнее всего рост цен в секторе почувствовали жители Алматы (на 31,3%), а также Актюбинской (на 22,1%) и Западно-Казахстанской (на 21,3%) областей. В пятёрку регионов с наибольшим удорожанием услуг такси также попали Шымкент (на 16,9%) и Акмолинская область (на 13,5%).

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Северо-Казахстанской (на 1%), Жамбылской (на 1%) и Мангистауской (на 4,4%) областях, а также в Астане (на 5%).

На 11 июня текущего года, по данным Numbeo, Казахстан оказался на 24-м месте из 95 в мире по дешевизне проезда в такси в расчёте на 1 км пути. В РК стоимость составила 0,67 долл. США.

Среди стран СНГ у Казахстана самый высокий тариф. Что касается прочих государств содружества, цены распределились так: Армения — 0,28 долл. США за 1 км пути, Узбекистан — 0,29 долл. США, Украина* — 0,3 долл. США, Беларусь — 0,31 долл. США, Россия — 0,34 долл. США, Азербайджан — 0,59 долл. США.

Самые низкие тарифы такси в мире — в Египте, Филиппинах и уже упомянутой Армении, самые высокие — в Швейцария, Люксембурге и Кувейте.