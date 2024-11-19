В Казахстане с реализации сняли более 2 тонн различной продукции

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании Правительства сообщила, что государственный контроль за безопасностью продукции остается одной из стратегических задач ведомства. С 2015 года в стране действовала система профилактического контроля с посещением и проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие Единым санитарным требованиям и требованиям 22 технических регламентов Евразийского экономического союза. 13 из них касаются пищевой продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Как отметила Альназарова, с августа 2024 года контроль за безопасностью продукции возобновлен в новой форме – через контрольный закуп и последующую экспертизу. Проверено более 5 тыс. проб, 35% из них не соответствовали стандартам.

"Принято 439 мер оперативного реагирования, с реализации снято более 2 тонн продукции", - сказала глава Минздрава.

С Министерством сельского хозяйства введен усиленный лабораторный контроль в отношении 34 производителей импортной продукции, добавила Акмарал Альназарова.

"Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится в 84 аккредитованных лабораториях Национального центра экспертизы. В пунктах пропуска через границу стран-участниц ЕАЭС осуществляется санитарно-карантинный контроль. Проверен импорт порядка 2 тыс. партий товаров, 177 – запрещены к ввозу. Ведется работа по совершенствованию НПА против "серых сертификатов", - резюмировала министр.

Ранее глава Минторговли РК рассказал о приоритетах в обеспечении безопасности и качества товаров.