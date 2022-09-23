open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • В Казахстане с 1 октября меняются нормы беспошлинного ввоза товаров
atameken.kz Вчера, 10:22
599
Фото: atameken.kz

В Казахстане с 1 октября меняются нормы беспошлинного ввоза товаров

С 1 октября граждане, пересекающие наземную границу, смогут беспошлинно ввозить товаров на сумму не более 500 евро (в данный момент – 1000) и весом не более 25 кг (в данный момент – 31 кг), сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

Нормы беспошлинного ввоза товаров, предназначенных для личного пользования физических лиц, снижаются, поскольку временное решение об увеличении нормы, действовавшее с 28 апреля 2022 года, завершает свое действие.

Как отметили в ведомстве, при превышении указанного лимита нужно заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее четырёх евро за килограмм превышения.

В отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с 1 октября 2022 года стоимостные критерии товаров снижаются с 1000 до 200 евро. При этом весовой порог остается в существующих пределах – до 31 кг. Департамент государственных доходов

По  сигаретам и алкоголю нормы ввоза остаются неизменными:

  • 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
  • 3 литра в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#КГД
Журналист
Вчера, 10:22
599
Поделитесь:
Наверх