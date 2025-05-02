В Казахстане зафиксирован максимальный за последние несколько лет разрыв между производством и потреблением электроэнергии. Как сообщают аналитики energyprom.kz, в 2024 году разница составила 2,4 млрд кВт∙ч, при этом выработка электроэнергии всеми электростанциями составила 117,9 млрд кВт∙ч, а её реализация на внутреннем рынке — 120,4 млрд кВт∙ч. Это больше, чем в 2023 году, когда дефицит составил 2,2 млрд кВт∙ч. Вследствие этого Казахстан компенсирует недостающие объемы электроэнергии путём импорта, в первую очередь из России, передаёт BaigeNews.kz.

В целом, объемы генерации электроэнергии в Казахстане в 2024 году увеличились на 4,2%, а в первые два месяца 2025 года — на 3%. Несмотря на рост производства, дефицит сохраняется, и на протяжении зимы Казахстан продолжал полагаться на поставки энергии от северного соседа.

Положительная новость — уменьшилась доля выработки электроэнергии теплоэлектростанциями (ТЭС), являющимися основными источниками загрязнения. В 2024 году её доля составила 74,9% (по сравнению с 77,4% в 2023 году). В то же время увеличились доли генерации от более экологичных источников: гидроэлектростанций (9,5%), газотурбинных станций (10,1%) и объектов ВИЭ, таких как ветровые и солнечные электростанции (5,4%).

Согласно прогнозам Министерства энергетики РК, к концу 2025 года дефицит электроэнергии в стране может достичь 5,7 млрд кВт∙ч. В рамках пересмотра прогнозного баланса власти снизили ожидания по объёмам генерации и выработке новых мощностей, что делает задачу достижения профицита электроэнергии ещё более сложной.

Вместе с тем, Казахстан продолжает реализовывать крупные проекты в энергетическом секторе. Согласно плану развития электроэнергетической отрасли до 2035 года, к 2026 году несколько крупных энергетических объектов должны помочь значительно сократить дефицит, а в дальнейшем, возможно, обеспечить профицит электроэнергии. В число значимых проектов входят атомная электростанция, новые газо- и парогазовые установки, а также проекты в сфере "зелёной" энергетики.

Одним из ключевых элементов стратегии является развитие ветровых электростанций, которые будут строиться с привлечением иностранных инвестиций. Планируется, что к 2029 году в Казахстане появятся четыре крупных ветровых электростанции с общей мощностью 3,8 ГВт.

В итоге, несмотря на усилия по диверсификации источников энергии и созданию новых мощностей, Казахстану предстоит еще пройти долгий путь для достижения энергетической независимости и обеспечения внутреннего потребления на должном уровне без зависимости от импорта.