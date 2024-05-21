В Казахстане резко увеличилось количество жалоб от осужденных
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Количество жалоб осуждённых за прошлый год выросло в четыре раза – с 204 случаев в 2022 году до 838 таких обращений в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.
Как отмечают аналитики, такая динамика связана с более активной работой УПЧ и участников Национального превентивного механизма. В прошлом году во всех регионах полноценно заработали региональные представительства УПЧ, офис омбудсмена получил рекордное за время своего существования количество обращений.
Из всех жалоб осуждённых лишь 15% обращений были удовлетворены и права заключённых частично или полностью восстановлены. Это произошло в 126 случаях. По 71% обращений были даны разъяснения, ещё 117 направили в другие государственные органы по подведомственности (15%).
"Чаще всего заключённые обращались к правозащитникам, потому что не могли вовремя получить качественную медицинскую помощь. 33% жалоб связаны с тем, что осуждённых, по их мнению, не обеспечивали лекарствами, не выполняли осмотры у узких специалистов по конкретным жалобам, не госпитализировали при необходимости.
В четвёрку главных наиболее частых обращений от лишённых свободы казахстанцев также входят несогласие с вынесенным наказанием, просьбы в содействии о замене на УДО и жалобы на плохие условия содержания (по 20%). В документах омбудсмена говорится, что жалобы на недостаточное питание и плохие коммунально-бытовые условия уже можно отнести к "хроническим". Они поступают каждый год", - сообщают аналитики.
Отдельная серьёзная проблема — жестокое обращение и пытки казахстанцев, которые осуждены или находятся в следственных изоляторах. В прошлом году сотрудники института омбудсмена получили 165 жалоб на рукоприкладство и издевательства со стороны работников исправительных учреждений и СИЗО. Это почти втрое меньше количества обращений в год "кровавого января".
"В 23% случаев правозащитникам удалось восстановить права заключённых. В то же время юристы фиксировали и случаи, когда в ходе проверок доводов из обращений осуждённые отзывали свои жалобы в связи с "отсутствием претензий". Такие факты расцениваются как попытки давления на заключённых.
Помимо пыток, несколько десятков осуждённых ежегодно становятся потерпевшими от других уголовных правонарушений против личности, конституционных прав. Чаще всего фиксируются случаи доведения до самоубийства. За январь–апрель текущего года в стадии досудебного расследования насчитывалось 36 таких уголовных дел, 6 правонарушений было зарегистрировано по факту нанесения телесных повреждений. По данным КПСиСУ ГП, в прошлом году заключённые и находящиеся под следствием совершили 132 попытки суицида. Восемь человек погибли", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Президент принял главу МИД России Сергея Лаврова
- Все пассажиры погибли при крушения вертолета Раиси
- 51-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре
- Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова
- Найдены тела погибших при крушении вертолета президента Ирана