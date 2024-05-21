В Казахстане резко увеличилось количество жалоб от осужденных

Количество жалоб осуждённых за прошлый год выросло в четыре раза – с 204 случаев в 2022 году до 838 таких обращений в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Как отмечают аналитики, такая динамика связана с более активной работой УПЧ и участников Национального превентивного механизма. В прошлом году во всех регионах полноценно заработали региональные представительства УПЧ, офис омбудсмена получил рекордное за время своего существования количество обращений.

Из всех жалоб осуждённых лишь 15% обращений были удовлетворены и права заключённых частично или полностью восстановлены. Это произошло в 126 случаях. По 71% обращений были даны разъяснения, ещё 117 направили в другие государственные органы по подведомственности (15%).

"Чаще всего заключённые обращались к правозащитникам, потому что не могли вовремя получить качественную медицинскую помощь. 33% жалоб связаны с тем, что осуждённых, по их мнению, не обеспечивали лекарствами, не выполняли осмотры у узких специалистов по конкретным жалобам, не госпитализировали при необходимости. В четвёрку главных наиболее частых обращений от лишённых свободы казахстанцев также входят несогласие с вынесенным наказанием, просьбы в содействии о замене на УДО и жалобы на плохие условия содержания (по 20%). В документах омбудсмена говорится, что жалобы на недостаточное питание и плохие коммунально-бытовые условия уже можно отнести к "хроническим". Они поступают каждый год", - сообщают аналитики.

Отдельная серьёзная проблема — жестокое обращение и пытки казахстанцев, которые осуждены или находятся в следственных изоляторах. В прошлом году сотрудники института омбудсмена получили 165 жалоб на рукоприкладство и издевательства со стороны работников исправительных учреждений и СИЗО. Это почти втрое меньше количества обращений в год "кровавого января".