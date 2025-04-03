В стране резко увеличились продажи евро. Курс европейской валюты также растёт, передаёт BaigeNews.kz.

По информации аналитиков finprom.kz, объём нетто-продаж евро казахстанскими обменными пунктами в феврале 2025 года составил 33,1 млрд тг - на 5,2% меньше, чем месяцем ранее. В то же время по сравнению с февралём 2024-го объём нетто-продаж вырос более чем в полтора раза.

Стоит отметить: зимой текущего года ежемесячные объёмы нетто-продаж евро стабильно превышали 33 млрд тг, в то время как в 2024-м подобное было зафиксировано лишь единожды - в апреле (33,4 млрд тг). Среднемесячный объём нетто-продаж евро обменными пунктами в прошлом году составлял 17,3 млрд тг.

Тем временем за январь-февраль текущего года объём нетто-продаж евро обменными пунктами составил 68,1 млрд тг - более чем в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2024-го.

В региональном разрезе положительные объёмы нетто-продаж евро были отмечены в 19 из 20 регионов РК. Единственным регионом с отрицательным объёмом нетто-продаж евро стала Улытауская область: минус 3,3 млн тг. Наибольшие объёмы нетто-продаж пришлись на мегаполисы - Астану (24,5 млрд тг), Алматы (17 млрд тг) и Шымкент (6 млрд тг).

Официальный обменный курс евро в конце марта 2025 года достиг 542,08 тг - на 4,4% выше, чем на начало месяца. В среднем за март курс евро составил 538,2 тг - на 2,2% выше, чем в прошлом месяце.

В среднем же за 2024 год курс евро составлял 507,86 тг - на 2,9% выше, чем в среднем за 2023-й. Курс растёт второй год подряд.