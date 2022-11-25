В Казахстане резко упал спрос на евро

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Показатели нетто-продаж обменными пунктами по итогам октября составила 13,6 миллиарда тенге. Это минимальное значение с мая 2021 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Спрос оказался в 2,4 раза меньше, чем в сентябре 2022 года и в 2,5 раза меньше, чем в октябре 2021 года. При этом спрос на евро падал на фоне снижения его курса: если его среднемесячная стоимость в сентябре составляла 471,5 тенге, то в октябре — 464 тг. Но закупать подешевевшую валюту казахстанцы почему-то не стали.

Любопытна ситуация по регионам. В Павлодарской области показатели нетто-продаж составили всего 33 млн тенге — минимум с апреля 2020-го.

В Карагандинской и Алматинской областях (в их старых границах) в октябре население евро чаще продавало, чем покупало: разница составила 302,1 млн и 79,6 млн тенге соответственно. Явление редкое: в Карагандинской такого не было ни разу, по крайней мере с начала 2018 года; в Алматинской — произошло впервые с мая 2018-го. В Алматы чистый спрос оказался на минимуме за полтора года (менее 3,6 млрд тенге).

В Астане, Актюбинской и Атырауской области — на минимуме с мая 2021-го. Но есть область-исключение — Туркестанская, здесь нетто-продажи составили 196 млн тенге. Больше за все время существования региона было лишь однажды (в ноябре 2021 года — 206,1 млн тенге).