В Казахстане резко сократилось количество беспризорных детей

По данным аналитиков, за последние несколько лет в стране резко сократилась численность безнадзорных и оставшихся без попечения взрослых детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Речь идёт только о тех ребятах, которые попадают в поле зрения соцработников или полицейских и оказываются в специальных центрах адаптации несовершеннолетних (ЦАН).

"Если в 2017 году в такие учреждения попали 6,3 тыс. беспризорных детей, то в 2022-м — около 1,7 тыс. детей, то есть в 3,7 раза меньше", - пишет издание.

ЦАН создавались как временная база для детей, которые по какой-то причине остались без внимания взрослых, жили на улице или из-за несчастья стали сиротами. ЦАН становится домом для ребёнка на несколько месяцев, пока взрослые не решат его дальнейшую судьбу.

"Как показывает статистика, чаще всего воспитанников ЦАН в 2022 году забирали родители или законные представители. В 8,9% случаев ребёнка после ЦАН определяли в детдом или специнтернат для трудных подростков", - добавили аналитики.

В ЦАН также временно живут дети, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию. Это не только неблагополучие асоциальных родителей, но также и разные чрезвычайные происшествия, которые на какое-то время лишают семью дома — пожар, потоп и т. д. Численность таких детей последние несколько лет стабильно снижалась: с 89 в 2017 году до 16 ребят в 2021-м.