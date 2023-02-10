В Казахстане резко сократилось число сделок купли-продажи жилья

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Количество сделок купли-продажи жилья в январе 2023 года составило 22 294, передаёт BaigeNews.kz. По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года количество сделок уменьшилось на 27,2 процента, тогда было зарегистрировано 33 365 сделок (январь 2021 года – 21 577).

Так, отрицательный показатель был зарегистрирован почти во всех регионах.

Наиболее стабильной ситуация по сделкам остается в Астане, здесь количество сделок за год (январь к январю 2022 года) уменьшилось лишь на 0,8 процента. А положительная динамика наблюдается лишь в Алматы – + 34,1 процента.